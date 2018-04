Саудовская Аравия неожиданно разместила евробонды на $11 млрд Саудовская Аравия удивила инвесторов, неожиданно продав еврооблигации на сумму $11 млрд. Размещение прошло без продолжительной процедуры road show, которая обычно предваряет подобные сделки, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, продажа евробондов произошла через день после того, как Катар начал road show собственных облигаций, которые он планирует выпустить впервые почти за два года. Действия Саудовской Аравии могут нарушить планы Катара по привлечению средств, подпитывая опасения, что дипломатическое противостояние стран перешло в финансовый мир, отмечается в статье. По мнению банкиров, Катару, вероятно, придется предложить более щедрые условия при продаже своих обязательств для привлечения достаточного количества покупателей. Представители министерств финансов Саудовской Аравии и Катара не ответили на запросы WSJ. По данным источников между организаторов размещения, Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд от продажи семилетних бондов с доходностью на 140 базисных пунктов выше аналогичных US Treasuries, а также разместила 12-летние обязательства на $3 млрд с доходностью на 175 б.п. выше UST и облигации с погашением в 2049 году на $3,5 млрд с доходностью на 210 б.п. выше UST. Глобальными координаторами сделки являлись Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley. Лид-менеджерами выступали Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group. Ряд аналитиков указали также на то, что имеющие тесные связи с Катаром банки не участвовали в саудовском размещении. Например, Deutsche Bank, в котором королевская семья Катара имеет существенную долю, была между организаторов размещения бондов Саудовской Аравии в 2016 году, но не принимала участие в нынешней сделке. За последние три года Саудовская Аравия выходила на международные рынки три раза, без учета размещения на этой неделе, для сокращения дефицита бюджета на фоне падения нефтяных доходов. В 2016 году она привлекла $17,5 млрд, что на тот момент было крупнейшим размещением между стран emerging markets за всю историю. В прошлом году страна выпустила исламские бонды на $9 млрд и обычные облигации на $12,5 млрд. РЕКЛАМА Загрузка... РЕКЛАМА ЕЩЕ ПО ТЕМЕ ПОСЛЕДНЕЕ РЕКЛАМА РЕКЛАМА Вход для клиентов: СПЕЦТЕМЫ: РЕКЛАМА РЕКЛАМА РЕКЛАМА РЕКЛАМА РЕКЛАМА со всей Украины РЕКЛАМА Сводка.нет - Новости Украины и Мира



