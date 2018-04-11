Всем нам интересно, что же из себя представляют по-настоящему украинские политики.

Ведь они мастаки раздавать обещания и говорить, какие они хорошие. Но вот почему-то до реальных дел доходит не у каждого. Согласитесь, очень хочется узнать, о чем же действительно думают наши законодатели и что у них на уме, пишет со ссылкой на .

На днях нам попалось обращение Надежды Савченко к украинцам, которое она написала от руки, находясь в СИЗО. Как известно, почерк не может врать, и, отыскав в интернете программу, которая заменяет живого графолога (чтобы избежать субъективизма), мы решили узнать, какая же бывшая летчица на самом деле.

«Буквы небольшие, скорее маленькие и виден явный наклон вправо. Обычно таким почерком обладают люди со слабо выраженной силой воли, робкие. В критических ситуациях они, как правило, теряются», - выдавала результаты программа.

Форма букв говорит о том, что хозяин этого почерка еще сам не определился, кто он на самом деле.

«Обычно такие люди не успели себя осознать, как личность. Очень часто они уходят в свои мечты, которые очень редко воплощаются в жизнь. В своих мыслях, они всегда первые и все их любят, но по факту на деле, в жизни, все обстоит совершенно по-другому», - также писала программа.

Результат был такой - подобный почерк принадлежит чаще только бродягам, наркоманам и представителям секс меньшинств.

Подобный результат, сразу напоминает анекдот:

- Ну, Сёма, что сказал графолог после изучения твоего почерка?

- Сказал, что я таки злой и агрессивный.

- Ну а ты?

- А шо я? Дал ему по морде за ложь!

Но в данном случае, сложно будет дать кому-нибудь по «морде», так как этот результат выдала машина.

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