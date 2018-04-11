|На заводе во Львовской обласи зафиксировали массовое заболевание корью
|11.04.2018 11:28
|
РќР° Р·Р°РІРѕРґРµ "Р‘Р°РґРµСЂ РЈРєСЂР°РёРЅР°" РІ СЃРµР»Рµ РљРѕР¶РёС‡Рё РЇРІРѕСЂРёРІСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° Р›СЊРІРѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Рё РјР°СЃСЃРѕРІРѕРµ Р·Р°Р±РѕР»РµРІР°РЅРёРµ РєРѕСЂСЊСЋ. РћР± СЌС‚РѕРј СЃРѕРѕР±С‰РёР»Рё РІРѕ Р›СЊРІРѕРІСЃРєРѕРј РѕР±Р»Р°СЃС‚РЅРѕРј Р»Р°Р±РѕСЂР°С‚РѕСЂРЅРѕРј С†РµРЅС‚СЂРµ РњР— РЈРєСЂР°РёРЅС‹, РїРµСЂРµРґР°РµС‚
“Р—Р°Р±РѕР»РµР»Рё 18 СЂР°Р±РѕС‚РЅРёРєРѕРІ, РёР· РєРѕС‚РѕСЂС‹С… 13 С‡РµР»РѕРІРµРє РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅС‹ РІ РёРЅС„РµРєС†РёРѕРЅРЅРѕРµ РѕС‚РґРµР»РµРЅРёРµ С†РµРЅС‚СЂР°Р»СЊРЅРѕР№ СЂР°Р№Р±РѕР»СЊРЅРёС†С‹ РїРѕ РјРµСЃС‚Сѓ Р¶РёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР°. РЎРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЃСЂРµРґРЅРµР№ С‚СЏР¶РµСЃС‚Рё, Сѓ РїСЏС‚Рё Р±РѕР»СЊРЅС‹С…, РЅР°С…РѕРґСЏС‰РёС…СЃСЏ РЅР° Р°РјР±СѓР»Р°С‚РѕСЂРЅРѕРј Р»РµС‡РµРЅРёРё, Р»РµРіРєРѕРµ С‚РµС‡РµРЅРёРµ Р·Р°Р±РѕР»РµРІР°РЅРёСЏ”, — СЃРѕРѕР±С‰РёР»Рё РІ Р»Р°Р±РѕСЂР°С‚РѕСЂРЅРѕРј С†РµРЅС‚СЂРµ.
РљР°Рє СЃРѕРѕР±С‰Р°Р» РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· РІСѓР·РѕРІ Р”РЅРµРїСЂР° РѕРєРѕР»Рѕ 30 С‡РµР»РѕРІРµРє Р·Р°Р±РѕР»РµР»Рё РєРѕСЂСЊСЋ.