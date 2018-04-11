От общения с прессой дочь Скрипаля воздержалась

Юлия Скрипаль, выписанная во вторник из больницы города Солсбери, доставлена в госпиталь на одну из военных баз, где находится под охраной военнослужащих. Об этом сообщает в среду газета The Sun, информирует svodka.net.

«Она находится в госпитале на военной базе в интересах безопасности и наблюдения за ее самочувствием», — заявил газете информированный источник. Теперь есть надежда на то, что Юлия сможет предоставить информацию, которая позволит определить причастных к отравлению, говорится в материале.

Главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее подтвердила выписку россиянки Юлии Скрипаль. «Оба пациента исключительно хорошо отреагировали на лечение, которое мы им предоставили. Юлия была выписана из окружной больницы Солсбери. Это [выписка] не окончание ее лечения», — сказала она, отметив, что гражданка РФ пожелала воздержаться от общения с прессой.

Бланшард добавила, что состояние отца Юлии, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, также благополучно улучшается. «Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже со временем сможет покинуть больницу», — подчеркнула она. Главврач больницы в Солсбери не стала раскрывать подробности лечения Скрипалей, указав лишь, что врачи «использовали специальные методы для вывода токсинов» из организмов пострадавших.

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По версии британской стороны, Скрипали 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к данному инциденту.

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