|Авиакатастрофа в Алжире: на землю рухнул военный самолет, погибли 200 человек, — СМИ
|11.04.2018 11:31
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Сегодня, в африканском государстве произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли, по меньшей мере, 200 человек.
Об этом сообщает информационное агентство УНИАН, ссылаясь на издание Al Arabia
Как сообщает Al Arabia с ссылкой на источник в военных структурах, большинство пассажиров были военнослужащими.
Согласно сообщениям, авиакатастрофа произошла в городе в провинции Блида Буфарике, примерно в 30 км от столицы Алжира.
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