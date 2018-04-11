Сегодня, в африканском государстве произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли, по меньшей мере, 200 человек.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН, ссылаясь на издание Al Arabia

Как сообщает Al Arabia с ссылкой на источник в военных структурах, большинство пассажиров были военнослужащими.

Согласно сообщениям, авиакатастрофа произошла в городе в провинции Блида Буфарике, примерно в 30 км от столицы Алжира.

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