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Глава Харьковской "Батьківщины" Данилов давит на бизнес, чтобы завладеть им – "Стоп коррупции"
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11.04.2018 11:32
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Экс-нардеп и руководитель Харьковской областной организации партии
"Батьківщина" Виталий Данилов предлагал харьковской
предпринимательнице Ольге Федоровой взять ее бизнес "под охрану", а
когда она отказалась, заявил, что отберет магазины, сообщила в
сюжете общественная организация "Стоп коррупции". | Виталий
Данилов дважды был народным депутатом Украины Фото: sport.ua
.Предпринимательница рассказывает, как к ней в магазин пришли
вооруженные люди и потребовали ежегодно отдавать определенную сумму
денег."Когда женщина отказалась – ее начали откровенно
запугивать. По словам Ольги, ее бизнес хочет прибрать себе к рукам
Виталий Богданович Данилов, народный депутат VI и VII созыва от
"Блока Юлии Тимошенко", который сейчас возглавляет ячейку этой
партии в Харьковской области", – говорится в сюжете.Федорова
рассказала, что проблемы у нее начались после того, как она
отказалась платить за "крышевание"."Данилов мне сказал: давай,
пожалуй, мы возьмем тебя под охрану, я и моя группа людей будем
следить за тем, чтобы тебя никто не трогал, ты будешь говорить, что
работаешь под киевскими. Их группа называлась так
тогда", – заявила она.В сюжете отмечают, что "киевскими"
в Харькове называют членов одной из организованных преступных
группировок."Уже несколько лет подряд Данилов мешает работать
предпринимателям, которые не захотели ему подчиняться", –
заявили журналисты "Стоп Коррупции".ВИДЕОВидео: Стоп Корупції /
YouTube Виталий Данилов дважды был народным депутатом – по
списку Блока Юлии Тимошенко в Раде VI созыва и "Батьківщини" VII
созыва. С 2002-го по 2006 год был депутатом Харьковского горсовета.
Занимал должности вице-президента футбольного клуба "Металлист" и
президента ФК "Харьков". Восемь лет – с 2008 по 2016-й –
был президентом футбольной "Премьер-лиги" должность. Сейчас
возглавляет Харьковскую областную организацию ВО
"Батьківщина".Общественная организация "Стоп коррупци" создана в
конце 2014 года, объединяет расследовательскую журналистику,
юридическую поддержку и правовую защиту граждан от коррупции.
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