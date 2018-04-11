Экс-нардеп и руководитель Харьковской областной организации партии "Батьківщина" Виталий Данилов предлагал харьковской предпринимательнице Ольге Федоровой взять ее бизнес "под охрану", а когда она отказалась, заявил, что отберет магазины, сообщила в сюжете общественная организация "Стоп коррупции". | Виталий Данилов дважды был народным депутатом Украины Фото: sport.ua .Предпринимательница рассказывает, как к ней в магазин пришли вооруженные люди и потребовали ежегодно отдавать определенную сумму денег."Когда женщина отказалась – ее начали откровенно запугивать. По словам Ольги, ее бизнес хочет прибрать себе к рукам Виталий Богданович Данилов, народный депутат VI и VII созыва от "Блока Юлии Тимошенко", который сейчас возглавляет ячейку этой партии в Харьковской области", – говорится в сюжете.Федорова рассказала, что проблемы у нее начались после того, как она отказалась платить за "крышевание"."Данилов мне сказал: давай, пожалуй, мы возьмем тебя под охрану, я и моя группа людей будем следить за тем, чтобы тебя никто не трогал, ты будешь говорить, что работаешь под киевскими. Их группа называлась так тогда", – заявила она.В сюжете отмечают, что "киевскими" в Харькове называют членов одной из организованных преступных группировок."Уже несколько лет подряд Данилов мешает работать предпринимателям, которые не захотели ему подчиняться", – заявили журналисты "Стоп Коррупции".ВИДЕО Видео: Стоп Корупції / YouTube Виталий Данилов дважды был народным депутатом – по списку Блока Юлии Тимошенко в Раде VI созыва и "Батьківщини" VII созыва. С 2002-го по 2006 год был депутатом Харьковского горсовета. Занимал должности вице-президента футбольного клуба "Металлист" и президента ФК "Харьков". Восемь лет – с 2008 по 2016-й – был президентом футбольной "Премьер-лиги" должность. Сейчас возглавляет Харьковскую областную организацию ВО "Батьківщина".Общественная организация "Стоп коррупци" создана в конце 2014 года, объединяет расследовательскую журналистику, юридическую поддержку и правовую защиту граждан от коррупции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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