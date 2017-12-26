В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Ford Transit, пишет Корреспондент .

По данным Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, в результате аварии погибла 52-летняя женщина.

Стоит отметить, что ДТП произошло около 13:30 на трассе Р-75 в Кривоозерском районе - водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и перевернулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель доставлен в больницу, а его 52-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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