|Меган Маркл "поженили" с известным поп-исполнителем
|11.04.2018 11:36
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В сети нашли фото тарелки, которую выпустили в честь свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, однако, вместо члена королевской семьи, на посуде изображен поп-певец Эд Ширан. Об этом сообщает The Sun.
Снимок тарелки обнаружил прежний королевский шеф-повар Даррен Макгрэди. Он осудил изображение на посуде и отметил, что некоторым компаниям "следует чуть больше времени уделять исследованиям".
Кроме того, тарелка стала предметом шуток между пользователей сети.
"Когда ты можешь делать единственную работу, и делаешь неправильно даже ее", - написал один из них.
В свою очередь, автор идеи на сайте Etsy подчеркнула, что тарелка была выпущена ради шутки.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, прежний агент и подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала, как актриса описывала первое свидание с принцем Гарри.
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