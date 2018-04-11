В сети нашли фото тарелки, которую выпустили в честь свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, однако, вместо члена королевской семьи, на посуде изображен поп-певец Эд Ширан. Об этом сообщает The Sun .

Снимок тарелки обнаружил прежний королевский шеф-повар Даррен Макгрэди. Он осудил изображение на посуде и отметил, что некоторым компаниям "следует чуть больше времени уделять исследованиям".

Кроме того, тарелка стала предметом шуток между пользователей сети.

"Когда ты можешь делать единственную работу, и делаешь неправильно даже ее", - написал один из них.

В свою очередь, автор идеи на сайте Etsy подчеркнула, что тарелка была выпущена ради шутки.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, прежний агент и подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала, как актриса описывала первое свидание с принцем Гарри.

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