Украина ищет советника в вопросе токсичных долгов ОПЗ – руководитель ФГИ

Приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ) сдерживается наличием у него токсичных долгов, следовательно в настоящее время ведется поиск советника для решения этой проблемы, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Самостоятельно не нашли решения вопроса по токсичным долгам", – констатировал он в эфире "Радио НВ".

"Вместе с Кабмином и созданной им комиссией по приватизации с участием иностранных партнеров ищем советника, который поможет нам найти возможность или реструктуризировать данный долг, или каким-то образом от него избавиться", – сказал В.Трубаров.

Как сообщалось, ОПЗ в 2017 году дважды безуспешно выставлялся на приватизацию. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с долгом завода свыше $250 млн структурам Дмитрия Фирташа.

Южный городской суд Одесской области определением от 6 марта 2017 года удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины частичного арбитражного решения Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem $193,26 млн основного долга и $57,98 млн начисленной пени. Этот приговор затем подтвердил Апелляционный суд Одесской области.

ФГИ в марте обновил перечень группы крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, оставив в нем 99,567% акций ОПЗ, и запланировал его на май при условии согласования конкурса правительством.