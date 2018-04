The New York Times: Белый дом обсуждает масштаб удара по Сирии Западные страны, если решатся нанести удар по Сирии, будут намерены удивить сирийские объекты, относящиеся к химической отрасли. Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения более мощного по сравнению с прошлогодним удара по Сирии, пишет The New York Times. 7 апреля 2017 года США в ответ на предположительную химатаку в Хан-Шейхуне выпустили более 50 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе в Хомсе, информирует svodka.net. В Средиземном море до сих пор располагаются корабли ВМС США, способные обстрелять объекты в Сирии с применением тех же ракет, однако в Белом доме обеспокоены тем, что операция такого же масштаба​ не будет эффективной. Источники NYT ожидают, что любой удар по Сирии будет более значительным, чем прошлогодний. «Возможны варианты атаки нескольких целей и нанесение ударов в течение более чем одного дня», — пишет газета. Во вторник, 10 апреля, Трамп отменил поездку в Латинскую Америку для того, чтобы проследить за американским ответом на ситуацию в Сирии, сообщал Белый дом. Трамп уже заручился поддержкой президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Терезы Мэй: они согласились с тем, что ответ на предполагаемое применение химического оружия в Сирии необходим. Позднее Макрон раскрыл возможные цели удара. По его словам, западные страны, если решатся нанести удар по Сирии, будут намерены удивить сирийские объекты, относящиеся к химической отрасли. Президент Франции отметил, что окончательное решение будет принято в течение нескольких дней. Читайте: Белый дом лихорадит: у Трампа еще одна отставка Утром в среду, 11 апреля, британская The Times написала о том, что Тереза Мэй требует предоставления большего числа доказательств применения химоружия в Сирии. Также она не согласилась проводить быструю ответную операцию из-за планов инспекторов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетить Сирию.



