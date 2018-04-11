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Сколько надо супербомб, чтобы полностью уничтожить США? Всего четыре.
11.04.2018 11:37

Значит так:

Одновременно с помощью посейдонов (Посейдоны не засекаются со спутников и не уничтожаются никакими средствами защиты) доставляем 3 стомегатонных бомбы в район западного и восточного побережий США и в Мексиканский залив.
Максимально близко к побережью США, но за пределами шельфа. На глубину 2-3 километра.

И одновременно взрываем их. В эпицентре поднимается волна больше километра высотой.
Она смоет на восточном побережье всё на расстоянии до 1000 км. Там равнина.

На западном побережье волна смоет всё густонаселённое побережье до сотни километров в глубину. Дальше - горы.

В Мексиканском заливе волна смоет весь равнинный юг США и Флориду. Кроме того, волна пройдёт по руслам Миссисипи и других рек почти до истоков. Смывая все города в долинах рек в центре США, куда не достанет волна с восточного побережья.
В результате большая часть равнинной США будет смыта.

Но остаётся ещё горная на Западе.
Малость погодя (когда всё ПРО США будет смыто) кидаем сармат с одной стомегатонной головкой в кальдеру Йелоунстоуна. По расчётам должен взорваться супервулкан и уничтожить большую часть горной США.

Вот и всё.

Хотя надо провести дополнительные расчёты по оптимальному месту взрыва и его мощности. Чтобы максимализировать урон США и снизить побочный эффект другим территориям.

А как же другие страны? -  спросите вы. Они же тоже пострадают.

"Да хер с ней, с Голландией!"

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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