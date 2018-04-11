Значит так:
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Одновременно с помощью посейдонов (Посейдоны не засекаются со
спутников и не уничтожаются никакими средствами защиты) доставляем
3 стомегатонных бомбы в район западного и восточного побережий США
и в Мексиканский залив.
Максимально близко к побережью США, но за пределами шельфа. На
глубину 2-3 километра.
И одновременно взрываем их. В эпицентре поднимается волна больше
километра высотой.
Она смоет на восточном побережье всё на расстоянии до 1000 км. Там
равнина.
На западном побережье волна смоет всё густонаселённое побережье до
сотни километров в глубину. Дальше - горы.
В Мексиканском заливе волна смоет весь равнинный юг США и Флориду.
Кроме того, волна пройдёт по руслам Миссисипи и других рек почти до
истоков. Смывая все города в долинах рек в центре США, куда не
достанет волна с восточного побережья.
В результате большая часть равнинной США будет смыта.
Но остаётся ещё горная на Западе.
Малость погодя (когда всё ПРО США будет смыто) кидаем сармат с
одной стомегатонной головкой в кальдеру Йелоунстоуна. По расчётам
должен взорваться супервулкан и уничтожить большую часть горной
США.
Вот и всё.
Хотя надо провести дополнительные расчёты по оптимальному месту
взрыва и его мощности. Чтобы максимализировать урон США и снизить
побочный эффект другим территориям.
А как же другие страны? - спросите вы. Они же тоже
пострадают.
"Да хер с ней, с Голландией!"
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