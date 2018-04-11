«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно пять-шесть часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за пять-шесть часов укладываем высокий слой», – рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

По его словам, асфальтирование на трассе моста выполнено примерно на 75%, а общая готовность полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, достигает 80%.

Строители уже установили на арочном пролете 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение.

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