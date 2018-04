Меркель едва ли не впервые признала, что "Северный поток – 2" – не только об экономике, но и о политике

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4087; coreola.articleid = 240955; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4087] = 4087; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/taran.html", "name": "Сергей Таран" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Сергей Таран

Меркель едва ли не впервые признала, что "Северный поток – 2" – не только об экономике, но и о политике { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/taran/merkel-edva-li-ne-vpervye-priznala-chto-severnyy-potok-2-ne-tolko-ob-ekonomike-no-i-o-politike-240955.html" }, "headline": "Меркель едва ли не впервые признала, что "Северный поток – 2" – не только об экономике, но и о политике", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2409/55_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-11T12:15:44+02:00", "dateModified": "2018-04-11T12:24:36+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель задала правильный вектор дальнейшим дискуссиям о "Северном потоке 2", считает политолог Сергей Таран." , "keywords": "Ангела Меркель, Петр Порошенко, Северный поток, война на Донбассе, Сергей Таран" } Сергей Таран Украинский политолог, директор Международного института демократий. все материалы автора → Меркель едва ли не впервые признала, что "Северный поток – 2" – не только об экономике, но и о политике Сегодня 12.15 | комментариев: Встреча Порошенко – Меркель. Что важно: Миротворческая задача. Сейчас формируется широкий фронт самых разных стран, которые не просто поддерживают миссию на Донбассе, а и заявляют о готовности принять участие. Кроме НАТО, об этом заявили и "нейтралы" – Австрия, Финляндия, Швеция, а буквально на днях – "неформатный" член НАТО Турция. Шансов, что Кремль согласится, мало, но когда Путин сорвет и эту попытку прекратить войну, он получит консолидированную позицию всех этих стран по ужесточению санкций. Так вот, позиция ключевого европолитика – Ангелы Меркель – при этом очень важна. И во время встречи Меркель подтвердила, что готова быть одним из фронтменов этого процесса.

"Северный поток – 2". Меркель едва ли не впервые признала, что этот газопровод – не только об экономике, но и о политике. Более того, заявила, что политические интересы Украины должны быть учтены. Это, конечно, не дает большого оптимизма, но задает правильный вектор дальнейшим дискуссиям. В общем, европейская внешняя политика – это всегда выбор между ценностями и деньгами. Вы же, надеюсь, не имели на этот счет иллюзий? Источник: Sergiy Taran / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что меркель экономике политике северный Теги: сергей таран