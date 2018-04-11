Кабинет министров Украины утвердил проект закона о внесении изменений в Закон "О формировании и размещении государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров", а также постановление КМУ "Некоторые вопросы использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений в 2018 году ", которые совершенствуют подходы к управлению профтехобразованием. Соответствующее решение утверждено на заседании правительства 11 апреля, передает

Как сообщил на заседании правительства заместитель министра образования и науки Павел Хобзей, первый документ предусматривает введение понятия регионального заказа. То есть теперь его будут формировать областные администрации, поскольку регион лучше знает, какие направления являются более приоритетными. Второй документ, касается непосредственно развития профессионально-технического образования - создание новых Учебно-практических центров (НПЦ).

Хобзей напомнил, что в 2016 и 2017 году правительство выделяло по 50 млн грн на создание НПЦ. За эти годы было создано 50 таких центров. При этом в 2018 году предусмотрено 100 млн грн на создание НПЦ.

"Осенью прошлого года мы провели мониторинг наиболее востребованных профессий. На основе результатов этого мониторинга, вместе с ОГА мы запланировали создать 50 новых НПЦ за 4 наиболее актуальным направлениям", - добавил заместитель министра образования.

Отметим, кроме вышеупомянутых актов, в контексте этого вопроса, Кабмин также утвердил постановление "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления методического и материально-технического обеспечения деятельности учебных заведений".

Как сообщал в Минобразования Украины напомнили, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

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