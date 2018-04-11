Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» потерпел крушение в Хабаровском крае, в результате аварии погибли шесть человек, находившиеся на борту. Об этом сообщили в Следственном комитете России, информирует svodka.net.

«Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). После падения вертолета начался пожар, однако его удалось потушить. По словам очевидцев, обломки лежат в 100-150 м от жилых построек.

По предварительной информации, упавший вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту был летный экипаж.

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