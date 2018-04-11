|Второй вертолет за неделю: в России потерпел крушение Ми-8
|11.04.2018 11:45
|
Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» потерпел крушение в Хабаровском крае, в результате аварии погибли шесть человек, находившиеся на борту. Об этом сообщили в Следственном комитете России, информирует svodka.net.
«Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). После падения вертолета начался пожар, однако его удалось потушить. По словам очевидцев, обломки лежат в 100-150 м от жилых построек.
По предварительной информации, упавший вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту был летный экипаж.
Читайте: Смертельное крушение: на Филиппинах самолет упал на жилой дом (ВИДЕО)