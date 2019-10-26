Правозащитники обвинили Турцию в принудительной депортации беженцев из Сирии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Правозащитники обвинили Турцию в принудительной депортации беженцев из Сирии
26.10.2019 09:25
Турцию обвиняется в принудительной депортации беженцев из Сирии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
беженцев
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