Сегодня, 26 декабря, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за январь торгуется на отметке 1,281.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за февраль составила 1,283.8 $/унция, информирует еizvestia.com.

НБУ поднял опустил на желтый металл. Курс равен 354431.65 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 139.52 грн. Напомним, что в пятницу за грамм золота нужно было заплатить 1 132.51 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1399. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк » 3/4″ — 1225. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что цена доллар слаб, активности в нем почти нет, и это позволяет золоту плавно скользить вверх.

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