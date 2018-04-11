США, страны Балтии, Польша выступили против "Северного потока-2"

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Сегодня" на ТРК "Украина" во вторник, 10 апреля, отметил, что строительство "Северного потока-2" может лишить Украину 3-х миллиардов долларов доходов в год. Он напомнил, что европейские партнеры предоставляют нашем государстве 1000000000 долларов кредита на год, который надо возвращать, в то время как на транзите газа "мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда" .

"Если Россия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом будет тогда выполнима" , - подчеркнул руководитель "Народного фронта".

"Мне приятно, что канцлер Германии сегодня признала, что (" Северный поток-2 ") - это не только экономический, но и политический проект. Но хотел бы разобраться в деталях. Когда наши немецкие партнеры сказали, что Украина должна оставаться транзитером, - то это несколько на 100% наших мощностей и на заработок для украинского народа в 3 миллиарда долларов или на 10% мощностей и заработок 300000000 долларов? " , - сказал он.

США, страны Балтии, Польша выступили против "Северного потока-2", напомнил руководитель "Народного фронта", так же как и Европейская комиссия: "И сейчас очень важно, что будет преобладать: деньги или реальные европейские ценности" .