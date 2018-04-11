|Яценюк о "Северный поток-2" Важно, что перевесит - деньги или реальные европейские ценности - ВИДЕО
|11.04.2018 11:46
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США, страны Балтии, Польша выступили против "Северного потока-2"Остановка строительства "Северного потока-2" должна осуществляться в том числе и через очень жесткое давление, в частности введением санкций со стороны США против компаний, которые его строят, и блокировка проекта Еврокомиссией.
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Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Сегодня" на ТРК "Украина" во вторник, 10 апреля, отметил, что строительство "Северного потока-2" может лишить Украину 3-х миллиардов долларов доходов в год. Он напомнил, что европейские партнеры предоставляют нашем государстве 1000000000 долларов кредита на год, который надо возвращать, в то время как на транзите газа "мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда" .
"Если Россия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом будет тогда выполнима" , - подчеркнул руководитель "Народного фронта".
"Мне приятно, что канцлер Германии сегодня признала, что (" Северный поток-2 ") - это не только экономический, но и политический проект. Но хотел бы разобраться в деталях. Когда наши немецкие партнеры сказали, что Украина должна оставаться транзитером, - то это несколько на 100% наших мощностей и на заработок для украинского народа в 3 миллиарда долларов или на 10% мощностей и заработок 300000000 долларов? " , - сказал он.
США, страны Балтии, Польша выступили против "Северного потока-2", напомнил руководитель "Народного фронта", так же как и Европейская комиссия: "И сейчас очень важно, что будет преобладать: деньги или реальные европейские ценности" .
Арсений Яценюк подчеркнул, что остановка проекта "должна осуществляться в том числе и через очень жесткое давление": "Если американская власть введет санкции против компаний, которые строят" Северный поток-2 ", - это будет реальное действие. Если Европейская комиссия четко заявит, блокирующий строительство "Северного потока-2" и поддерживает украинский народ и независимость Украины, ведь наша газотранспортная система - это часть нашей независимости, - это также будет действие. так же если канцлер Германии так же четко заявит, что не позволит лишить Украинская на транзитных мощностей. Это будет решение этой проблемы " .