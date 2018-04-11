по Сирии в качестве ответа на химатаку в Думе будет стратегически выгодным для России и предоставит ей возможность ввести войска на территорию Украины.

Об этом в эфире пропагандистской программы "" на телеканале "Россия 1" заявил руководитель движения "Новая Россия" Никита Исаев, назвав несколько причин для такого вывода, передает .

"Если удар Соединенных Штатов все-таки будет нанесен по Сирии, стратегически это выгодно России. Я объясню, почему. Во-первых, это подхлестнет миграционный кризис, который мы использовали… Во-вторых, определенным образом это ударит по репутации ", - считает он.

Кроме того, как заявляет Исаев, это "очень плохой международный пример", который Россия может использовать в своих целях и использовать как оправдание.

"Следующий раз русские обвинят украинцев на Донбассе в том, что они применили химическое оружие, введут войска. И потом будут говорить: вы же делали это под надуманными предлогами, то, что сейчас бесспорно делают ", - сказал он.

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