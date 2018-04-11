Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение

Капитану задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимиру Горбенко предъявлено еще одно подозрение, мера пресечения по которому будет избираться в среду, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Капитан вчера (во вторник, 10 апреля - ИФ) уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом - ИФ)", - сообщила она агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Мера пресечения будет избираться судом в среду

Как сообщалось, во вторник, 10 апреля капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко, который ранее во вторник был отпущен под залог, прибыл в Главное управления СБУ в Крыму (находится в Херсон) н адопрос.