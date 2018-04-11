



Відома співачка Альбіна Джанабаєва, екс-солістка "ВІА Гри" і армия Валерія Меладзе днями відсвяткувала свій 39-тий день народження.



З нагоди свята в Інстаграмі зірка поділилась світлиною, на якій позує у червоній атласній сукні та у голубому жакеті. Образ доповнили золоті прикраси та яскравий макіяж.



"Доброго ранку, дорогі! Сьогодні 9 квітня, важливий для мене день! Я є!", - написала зірка.



Приєднуємося до безлічі вітань, а також пригадаємо не лише про співочу кар'єру Джанабаєвої, але й її стильні образи, адже для своїх шанувальників Альбіна - справжня ікона стилю!



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 8 Кві 2018 р. о 11:37 PDT



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 24 Бер 2018 р. о 3:43 PDT



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 23 Бер 2018 р. о 2:35 PDT



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 19 Бер 2018 р. о 1:12 PDT



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 15 Бер 2018 р. о 4:54 PDT



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 4 Бер 2018 р. о 11:43 PST



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 4 Бер 2018 р. о 6:06 PST



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 2 Бер 2018 р. о 2:48 PST



Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 2 Лют 2018 р. о 11:35 PST

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