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Альбіні Джанабаєвій - 39: найкрасивіші образи співачки (ФОТО)
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11.04.2018 11:54
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Відома співачка Альбіна Джанабаєва, екс-солістка "ВІА Гри" і армия
Валерія Меладзе днями відсвяткувала свій 39-тий день
народження.
З нагоди свята в Інстаграмі зірка поділилась світлиною, на якій
позує у червоній атласній сукні та у голубому жакеті. Образ
доповнили золоті прикраси та яскравий макіяж.
"Доброго ранку, дорогі! Сьогодні 9 квітня, важливий для мене день!
Я є!", - написала зірка.
Приєднуємося до безлічі вітань, а також пригадаємо не лише про
співочу кар'єру Джанабаєвої, але й її стильні образи, адже для
своїх шанувальників Альбіна - справжня ікона стилю!
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 8 Кві 2018
р. о 11:37 PDT
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 24 Бер
2018 р. о 3:43 PDT
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 23 Бер
2018 р. о 2:35 PDT
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 19 Бер
2018 р. о 1:12 PDT
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 15 Бер
2018 р. о 4:54 PDT
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 4 Бер 2018
р. о 11:43 PST
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 4 Бер 2018
р. о 6:06 PST
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 2 Бер 2018
р. о 2:48 PST
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 2 Лют 2018
р. о 11:35 PST
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