#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك
|В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек
|11.04.2018 11:54
|
Авиакатастрофа произошла в провинции БледнаяВ Алжире разбился военный самолет, сообщается о большом количестве погибших, данные пока уточняются.
Фото: twitter.com/20fourLive
Имеются сообщения о 14 быстрых, прибывшие на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу, - сообщает ВВС.
По данным Alarabia, на борту самолета находились 200 человек.
Как сообщает телеканал "Аль-Хадас", военно-транспортный самолет Ил-76 11 апреля утром разбился в Алжире.
Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжир.
Сразу после падения борт загорелся.
Напомним, в российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.
Поделитесь статьей с друзьями