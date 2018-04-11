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В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек
11.04.2018 11:54
В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа произошла в провинции Бледная
В Алжире разбился военный самолет, сообщается о большом количестве погибших, данные пока уточняются.
В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек Фото: twitter.com/20fourLive

Имеются сообщения о 14 быстрых, прибывшие на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу, - сообщает ВВС.

По данным Alarabia, на борту самолета находились 200 человек.

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#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك

11:29 - 11 квіт. 2018
Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

Как сообщает телеканал "Аль-Хадас", военно-транспортный самолет Ил-76 11 апреля утром разбился в Алжире.  

سبر@Sabrnews
 

فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر

11:31 - 11 квіт. 2018
Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжир. 

Сразу после падения борт загорелся.

Напомним,  в российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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