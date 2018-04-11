В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек Авиакатастрофа произошла в провинции Бледная В Алжире разбился военный самолет, сообщается о большом количестве погибших, данные пока уточняются. Фото: twitter.com/20fourLive Имеются сообщения о 14 быстрых, прибывшие на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу, - сообщает ВВС. По данным Alarabia, на борту самолета находились 200 человек. ✔@20fourLive 24Live✔@20fourLive #عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك 6

6 Переглянути інші твіти 24Live Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність Как сообщает телеканал "Аль-Хадас", военно-транспортный самолет Ил-76 11 апреля утром разбился в Алжире. سبر@Sabrnews فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر

Переглянути інші твіти سبر Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжир. Сразу после падения борт загорелся. Напомним, в российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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