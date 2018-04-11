Президент США Дональд Трамп и его советники обсудили более решительный ответный удар по Сирии, чем прошлогодний ракетный удар.

Президент США Дональд Трамп и его советники полагают, что только применение силы будет выглядеть убедительно и, вероятно, послужит сдерживающим фактором для дальнейшего использования Асадом химического оружия против гражданских лиц. Об этом пишет The New York Times.

Пара военных кораблей в Средиземном море была способна нанести такой же ракетный удар, который Трамп приказал осуществить против сирийской авиабазы год назад в ответ на химическую атаку, в результате которой погибли более 80 гражданских лиц.

Но чиновники Белого дома и национальной безопасности обеспокоены тем, что операция в том же масштабе не будет эффективной для пресечения военных действий армии Асада.

Должностные лица администрации заявили, что новый удар будет более экспансивным и мощным, чем прошлогодний. Но вопрос в возможных вариантах расширения целей для ударов.

Отправка бомбардировщиков и самолетов-истребителей с американскими или французскими летчиками для удара по сирийским аэродромам или другим объектам считается рискованным, потому что это может углубить конфликт, если пилот будет сбит, пишет издание. Вот почему Пентагон рассматривает тот же вариант, который использовался в прошлом году, когда два эсминца ВМС ударили 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому Аль-Шайрат, который, как полагали, использовался для осуществления химических атак.

Но менее чем через 24 часа после этого удара сирийские военные самолеты снова взлетели с поврежденного аэродрома. Помимо базы Аль-Шайрат, в Сирии еще было множество других, из которых она могла начать полеты.

«Существует стремление сделать что-то большее, чем в прошлый раз, и явное желание президента не продолжать заниматься постоянными операциями, а разработать более крупный одноразовый удар или ряд небольших ударов», – сказала Мишель Флурной, заместитель министра обороны при президенте Бараке Обаме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира