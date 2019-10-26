Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в четверг средняя суточная температура воздуха составляла + 10,5 ° С, а максимальная поднялась лишь до + 12,8 ° С. Это значит, что в Киев вернулась осень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешнее "бабье лето" длилось 12 дней, оно ознаменовалось 4 температурными рекордами.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке "бабье лето" было в 2017 году, когда оно длилось только 5 дней, а длинным в прошлом году - 14 дней.

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