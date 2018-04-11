Экс-министр здравоохранения Грузии и Украины Александр Квиташвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону пояснил, что его рабочий язык английский, слово "терміново", он воспринимал как английское слово terminate, что значит уничтожить. Квиташвили был министром здравоохранения Украины с 2014 по 2016 год Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Эта смешная история связана с тем, что мой рабочий язык – английский, а в английском есть слово terminate, что означает "уничтожить". Я думал, это секретные документы, которые надо прочитать, запомнить, а потом сжечь", – рассказал Квиташвили. Он отметил, что хотя и рвал документы, но все же все задачи выполнял. А со временем уже разобрался с предназначением этой надписи.Квиташвили был назначен на должность министра здравоохранения Украины в декабре 2014 года. До этого он занимал должность ректора Тбилисского университета (2010–2013) и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии (2008–2010).При нем в Украине начались закупки лекарств через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) и был подготовлен реформаторский пакет законопроектов, который Верховная Рада так и не поддержала. Первый заместитель Квиташвили Александра Павленко отмечала, что провести реформы "через такой популистский орган, как парламент", чаще только не удается.В 2015 году комиссия из 28 человек, включая 15 нардепов, провела служебное расследование и признала действия Квиташвили на посту министра неэффективными. В ответ он обвинял депутатов в коррупции и лоббировании чужих интересов.Квиташвили подал в отставку летом 2015 года, но парламент ее не принял, следовательно он ушел вместе с Яценюком в апреле 2016-го. После увольнения Квиташвили заявлял, что не намерен отказываться от украинского гражданства и покидать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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