Именно на это намекнул в своих твитах Трамп. Именно об этом круглосуточно говорят англосаксонские СМИ. Для самых непонятливых - на русском языке - в программе Соловьева об этом сказал американский "добрый полицейский" Саймс.

"48 часов будет отведено на прояснение ситуации, - вещает Саймс, - в течении которых Россия ДОЛЖНА предъявить достаточные доказательства..." Нет, не своей или сирийской невиновности в придуманных англосаксами газовых атаках. Вашингтон желает получить ответ на вопрос: "Будет ли Россия молча наблюдать, как англосаксы сносят Сирию, или таки взбзднёт?"

"Я читал ДАЖЕ в российской прессе, - вкрадчиво сообщает Саймс, - об ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛОВ ГЕРАСИМОВА" (начальника генштаба ВС РФ) - "не трогайте наших и нам пофиг, что вы там сделаете с Сирией..."

Это было бы сейчас очень важно, - с надеждой продолжает вежливый старикашка, чтобы в Вашингтоне понимали со всей чёткостью, что ему за планируемые им же художества ничего не будет.

"Да и вообще, - уже с отеческим участием продолжает Саймс, - ну сами подумайте, ну кто он вам этот Асад? К нему ведь наверняка есть множество вопросов... Ну признайтесь, русские, вам же он тоже не нравится. Так это... отвернитесь-зажмурьтесь, и мы его тут по-быстрому "чик-чик-чик".... а вы сможете после выразить озабоченность и осуждение. Так и быть - разрешаем..."

Чтобы легче было принимать ПРАВИЛЬНОЕ решение, Саймс ссылается на американский опыт в таких щекотливых делах:

"Да, союзников предавать нехорошо!- говорит американец на 5й минуте 2го часа передачи, - и такие поступки имеют нехорошие последствия. США, например, союзников не предавали никогда... Ну, может быть, разик-другой... или чаще. Но это совсем не больно и ни разу не предосудительно," - демонстрирует Саймс плюрализм мнений в одной отдельно взятой голове...

Предполагаю, что в рамках этой телепередачи зрителям удалось поучаствовать в международных переговорах и лично услышать то, что слышат дипломаты и руководители страны от "наших западных партнеров". За кадром остался ещё один аргумент - "Да бросьте вы этого Асада. Вам вон, надо думать, как Дерипаску спасать..."

Одним словом - Россия должны выбирать - или она воюет вместе с Асадом или она его предаёт и все равно воюет, но уже без него и без репутации...

ВМС США выстраивается в боевые порядки. Приснопамятный "Дональд Кук" с 60ю "Томагавками" уже в 100 км от Тартуса. 48 часов на размышления. Обратный отсчет запущен.Время пошло...

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