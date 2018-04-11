В Мексике зоологам удалось поймать обезьяну, которая скрывалась от них в течение двух недель. Об этом сообщает ТСН .

Отмечается, что после того, как маленький капуцин сбежал из частного дома, его преследовали по всей столице страны городу Мехико.

Кроме того, чтобы поймать животное, перекрыли движение на одной из самых оживленных улиц города. Однако даже тогда обезьяну не смогли поймать.

Позже зоологи применили ружье с транквилизатором, благодаря чему усыпили животное и доставили его в клинику.

Как сообщал svodka.net ранее, в прибережной зоне испанского города Мурсия обнаружили труп кашалота , длина которого составляла десять метров. После вскрытия специалисты нашли пластиковые пакеты, канистру, несколько частей веревки и сеть.

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