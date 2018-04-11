За прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевое травмирования. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще один защитник - боевое травмирования. Их было оперативно доставлено в мобильные военные госпитали, состояние здоровья всех защитников оценивается как удовлетворительное", - сказал он.

Всего, по словам спикера, за минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 64 обстрелы позиций вооруженных сил Украины, 61 из них были определены как прицельные.

"Враг сделал более 60 выстрелов из танков и выпустил по нашим опорным пунктах более 100 мин с калибром 20 и 82 мм", - отметил он.

Как сообщал разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое должно начаться 10 апреля, не состоялось из-постоянный огонь со стороны боевиков позициям Вооруженных сил Украины.

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