После принятия документа Евросоюз предоставит Армении финансовую помощь в размере €175 млн до 2020 года.

Парламент Армении в среду, 11 апреля, ратифицировал всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с Европейским союзом (ЕС), информирует svodka.net.

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Все присутствовавшие на заседании 95 депутатов поддержали соглашение.

Соглашение состоит из трех частей. В предисловии изложены политические вопросы, во второй части — положения, касающиеся политического диалога и реформ, а также сотрудничества в сфере безопасности. В третьей части – задачи в области юстиции и прав человека.

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Соглашение также формирует институциональный круг, который будет координировать отношения Армении и ЕС.

«Это исторический документ, и я вечно рад, что у наших политических сил был полный консенсус по этому вопросу. Ратификация этого документа даст возможность нашей стране поднять политический разговор и экономические отношение с Евросоюзом на новый уровень», — заявил после голосования в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

После принятия документа Евросоюз предоставит Армении финансовую помощь в размере €175 млн до 2020 года.

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Эти средства правительство республики обязано направить на выполнения условий соглашения.

Также ожидается, что ЕС предоставит Армении план действий по либерализации визового режима.

Как сообщали новости мира ранее, всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — высший представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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