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Капитану "Норда" выдвинули новую подозрение
11.04.2018 12:02
Капитану "Норда" выдвинули новую подозрение
10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу
Капитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одной подозрение.
Капитану "Норда" выдвинули новую подозрение Фото: ntv.ru

"Сообщили о новой подозрение. Сегодня суд будет избирать меру пресечения", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, информирует "Украинськаправда".

Тихончик не смогла уточнить, по какой статье объявили о подозрении.

Также она не смогла сообщить, будет присутствовать в херсонском суде сам Горбенко.

10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу. 

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины  задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова  "ведет работу по возврату судна" Норд " .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это  административная ответственность.

Как сообщал  iPress.ua суд в Херсоне  избрал меру пресечения для капитана судна "Норд"  Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита  внес за него залог .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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