10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу

"Сообщили о новой подозрение. Сегодня суд будет избирать меру пресечения", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, информирует "Украинськаправда".

Тихончик не смогла уточнить, по какой статье объявили о подозрении.

Также она не смогла сообщить, будет присутствовать в херсонском суде сам Горбенко.

10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд " .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.