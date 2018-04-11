|Капитану "Норда" выдвинули новую подозрение
|11.04.2018 12:02
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10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачуКапитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одной подозрение.
Фото: ntv.ru
"Сообщили о новой подозрение. Сегодня суд будет избирать меру пресечения", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, информирует "Украинськаправда".
Тихончик не смогла уточнить, по какой статье объявили о подозрении.
Также она не смогла сообщить, будет присутствовать в херсонском суде сам Горбенко.
10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд " .
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог .