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Ульянченко: Ющенко пригласил Путина домой. В печи готовилась еда для Владимира Владимировича. Если б знала – тогда бы ему что-то подсыпала!
11.04.2018 12:03
Экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что третий президент Украины Виктор Ющенко "сломал программу", пригласив президента РФ Владимира Путина к себе домой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ульянченко: Виктор Андреевич сломал вечернюю программу: он пригласил Владимира Владимировича к себе домой в Безрадичи Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Путин приезжал в Украину с визитом… И Виктор Андреевич сломал вечернюю программу: он пригласил Владимира Владимировича к себе домой в Безрадичи. Там у него есть музей, и он показывал все свои вышиванки, бытовые вещи… Со стороны России был уже покойный Черномырдин (экс-посол РФ в Украине. – )… Там было ограниченное количество людей… И, значит, была там печь, в которой готовилась еда для Владимира Владимировича. И когда Путин увидел меня, он так посмотрел", – сказала она."Ничего ему не подсыпали?" – спросила ведущая."Я вам скажу, если б я знала – я бы на это пошла!" – заявила Ульянченко.В 2005 году Ющенко был избран президентом Украины, срок его полномочий истек в 2010 году. Визит Путина в Украину состоялся в марте 2005 года. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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