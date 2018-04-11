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Ульянченко: Ющенко пригласил Путина домой. В печи готовилась еда для Владимира Владимировича. Если б знала – тогда бы ему что-то подсыпала!
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11.04.2018 12:03
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Экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила,
что третий президент Украины Виктор Ющенко "сломал программу",
пригласив президента РФ Владимира Путина к себе домой. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
Ульянченко: Виктор Андреевич сломал вечернюю программу: он
пригласил Владимира Владимировича к себе домой в Безрадичи Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Путин приезжал в Украину с
визитом… И Виктор Андреевич сломал вечернюю программу: он пригласил
Владимира Владимировича к себе домой в Безрадичи. Там у него есть
музей, и он показывал все свои вышиванки, бытовые вещи… Со стороны
России был уже покойный Черномырдин (экс-посол РФ в
Украине. – )… Там было ограниченное количество
людей… И, значит, была там печь, в которой готовилась еда для
Владимира Владимировича. И когда Путин увидел меня, он так
посмотрел", – сказала она."Ничего ему не подсыпали?" –
спросила ведущая."Я вам скажу, если б я знала – я бы на это
пошла!" – заявила Ульянченко.В 2005 году Ющенко был избран
президентом Украины, срок его полномочий истек в 2010 году.
Визит Путина в Украину состоялся в марте 2005 года.
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