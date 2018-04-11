Недавно в интернете появились фотографии из Главного военного клинического госпиталя в , где пациентам подавали на обед диетическую красную рыбу. Ресторанное меню стало возможным благодаря реформе питания, которая продолжается в армии уже второй год.

"" выясняла, каких успехов уже удалось добиться благодаря начавшейся "революции еды", передает .

Горбуша на диету

Как уже сообщала "Сегодня", "революция еды" началась в украинский армии в начале 2017 года. Она состоит в новой системе питания, которая организована по принципу шведского стола. Это позволяет военнослужащим самостоятельно выбирать себе блюда на завтрак, обед и ужин, а не получать какой-то определенный набор, как это было ранее. Именно по такой системе построено питание в армиях стран-членов – Канады и , с которых в Украине берут пример.

Началу "революции" предшествовал опыт, который проходил в течение 2015—2016 годов в Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове и на Западной военно-морской базе в Одессе. Благодаря этому эксперименту удалось наработать каталог из 348 наименований продуктов, из которых начали готовить еду в армии. Этот каталог пришел на смену постановлению Кабмина №426 ("О нормах питания военнослужащих "). Этот документ включал жесткий перечень продуктов из 70—90 наименований, из которых в реальности использовалась примерно половина.

Благодаря новому каталогу в рационе бойцов появились салаты, фрукты, йогурты, различные соки. Появилась даже красная рыба — горбуша, которую подали на обед пациентам Главного военного клинического госпиталя в — только было приготовлено 400 порций.

"Стоимость горбуши такова, что ее можно уложить в бюджет только диетических блюд. Красная рыба предназначена как раз для таких блюд", — пояснил советник министра обороны Юрий Бирюков...

Спустя неделю пациенты госпиталя опять получили на обед красную рыбу с брокколи, а на первое — борщ.

В 2017 году на новую систему питания планировалось перевести 25 воинских частей. Перевели 23. Как пояснила руководитель проекта по реформированию системы питания Вооруженных сил Украины от Проектного офиса реформ Диана Петреня, к примеру, в 79-й аэромобильной (сейчас — десантно-штурмовой) бригаде не удалось до конца прошлого года провести соответствующие тендеры из-за упорного соперничества двух компаний-кандидатов. Сейчас эти тендеры уже проведены.

По словам Дианы Петрени, в этом году переход на новую систему питания планируется провести еще в 51 воинской части. Если эти планы осуществятся, то в конце 2018 года по стандартам будут питаться 47—48% военнослужащих, которые стоят на продовольственном обеспечении Вооруженных сил Украины. Завершить "революцию еды" планируется к 2020 году. Непростой процесс включает в себя не только введение новых рационов питания, но и ремонт столовых, а также оснащение их современным оборудованием для приготовления пищи.

Меню народов мира

Разнообразие продуктов позволяет поварам импровизировать. В некоторых воинских частях, уже перешедших на новую систему питания, устраиваются дни национальной кухни разных народов мира. К примеру, 4 апреля военнослужащих 3-го отдельного полка спецназначения (ребята именно из этого подразделения успешно отразили первую атаку на Донецкий аэропорт в мае 2014 года) потчевали блюдами грузинской кухни — салатами "Тбилиси", "Газапхули", "Пхали", супом "Лобио" и т. д. Неделей ранее спецназовцы могли попробовать блюда польской кухни, а еще чуть раньше – итальянской.

Элитной воинской части – элитное питание? Нет. "Меню народов мира" подают и в других воинских частях. По информации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения , 5 апреля курсанты столичного Военного института телекоммуникации и информатизации им. Героев Крут также имели в своем меню блюда грузинской кухни, а несколькими днями ранее итальянское меню подавалось в одесской Военной академии.

В еще одной воинской части Одессы, которая входит в состав Военно-морских сил, умышленно проводятся анкетирования, чтобы узнать, какие блюда военнослужащие хотели бы попробовать в ближайшее время.

Эволюция сухпая

"Революция еды" проходит не только в столовых пунктов постоянных дислокаций воинских частей. Питание на передовой также улучшается. В частности, в прошлом году в распоряжение бойцов начали поступать новые сухие пайки.

Индивидуальный рацион питания (ИРП), существовавший в украинской армии до начала реформы, — это отдельная история. До войны основными блюдами в ИРП украинского солдата была в основном консервированная еда: тушенка, каша, паштеты и т. д. Есть такую еду можно было только в подогретом состоянии, зимой же это все смерзалось и превращалось в возмутительный толстый комок. Но с разогревом могли возникнуть проблемы, потому что комплект не включал в себя химического разогревателя, который, в общем, уже стал обязательным атрибутом ИРП многих армий мира, включая российскую.

В 2017 году в войска начал поступать ИРП нового образца. Как пояснил Юрий Бирюков, он включает семь рационов из уже готовых блюд в реторт-упаковке, оснащен химическим разогревателем. В нем также есть изюм, тушеное мясо, шоколад, кофе, чай, витаминизированный джем, ложки, салфетки, соль, перец и даже жевательная резинка.

Солдаты новый сухпай хвалят.

"Мы его получили еще осенью, правда, в ограниченном количестве. Очень хорошо, что в нем есть несколько меню, которые можно выбрать в разные дни. А еще есть удобный разогрев — вот его раньше очень не хватало", — рассказал один из разведчиков 10-й горно-штурмовой бригады.

Он также признался, что любит меню, в котором есть борщ, потому что он "похож на домашний".

Отметим, что примерно два месяца назад российский блогер Solid, который специализируется на исследовании сухих пайков различных армий мира, опубликовал видео, в котором распробовал блюда нового украинского ИРП. Причем года два назад этот же блогер исследовал старый украинский сухпай.

"Господа, вы что, в сторону Запада смотрите? Отказались от классических консервных банок", — воскликнул россиянин, увидев новую упаковку, в которой находилось меню завтрака — горох с овощами и свининой. "Да, хорошая порция. Да, хорошо пахнет. Да, настоящая свинина. Причем, если бы она была разогретой, это вообще был бы шедевр", — заявил Solid, попробовав завтрак.

Интересно, что украинский усиленный сухпай для не предназначен для продажи, следовательно в руки к россиянину попал вариант "лайт", в котором не было того же беспламенного разогревателя, сухофруктов, жевательной резинки и дополнительной порции мяса на ужин. Тем не менее даже холодную еду блогер нахваливал.

"Я надеялся, что хотя бы одно блюдо будет отвратительным, но это не так... Меня очень удивило качество этого сухого пайка. Он резко отличается от предыдущего, что я пробовал. Здесь ответственно отнеслись и к качеству продуктов питания, и к качеству упаковки (полиэтиленовая, водонепроницаемая. — Авт.). Есть разделение на завтрак, обед и ужин, везде есть ложки, нет ни единой консервной банки, все очень качественно и по-современному", — подытожил Solid.

Стоит отметить, что и старый украинский сухой паек кое-где был лучше того что, применяется в российской армии. Кстати, в российском сухом пайке консервы используются до сих пор. Не перешли на готовый рацион даже в новейшем российском ИРП, который появился в 2017 году и упаковывается в красочную картонную коробку. Для походных условий это, кстати, не очень хорошо, потому что, в отличие от полиэтиленовой упаковки, картон не герметичен и сразу размокает под дождем.

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