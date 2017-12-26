|Из Нацархива Великобритании исчезло более тысячи документов
|26.12.2017 17:28
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Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи правительственных документов по наиболее спорным моментам истории XX века. Среди них, в частности, документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также письмо русского революционера Зиновьева, передает со ссылкой на издание The Guardian.
Другие из отсутствующих документов касаются британской колониальной администрации в Палестине, испытаний вакцины против полиомиелита, а также длительных территориальных споров между Великобританией и Аргентиной.
Всего исчезло около тысячи файлов, каждый из которых содержал десятки документов. Отмечается, что документы не видели с тех пор, как сотрудники правительства забрали их из архива.
Напомним, библиотека Конгресса США обнародовала список кинолент, которые в этом году попали в национальный список фильмов США. Среди них - "Супермен", "Крепкий орешек" и "Титаник".