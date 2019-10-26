Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил АО" Укрсоцбанк" из Государственного реестра банков. Соответствующее решение № 799-рш принято Правлением НБУ 24 октября 2019 года. Принятое решение связано с завершением реорганизации АО " Укрсоцбанк "путем присоединения к АО "Альфа банк" по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АО "Альфа-банк" стал правопреемником активов и обязательств АО "Укрсоцбанк" с 15 октября 2019 года.

Как сообщал Укринформ, на общем собрании акционеров Укрсоцбанка 10 сентября 2019 принято решение о реорганизации АО "Укрсоцбанк" и присоединения его к АО "Альфа-банк" по упрощенной процедуре. Соответствующее согласие на реорганизацию Нацбанк предоставил 12 сентября 2019.

Как известно, Закон Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" предоставляет возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой уменьшен в несколько раз - с восемнадцати до трех-четырех месяцев.

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