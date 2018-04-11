Вы, наверное, будете смеяться, но тема квартиры Лещенко снова в центре внимания. И не журналистов, чем можно было бы пренебречь, а правоохранителей. Всем еще действующий глава Специализированной Антикоррупционной Прокуратуры Назар Холодницкий в Верховной Раде заявил о том, что внес это дело в ЕДРР. Так что докладной аналитической запиской теперь вопрос не закрыть. «Я был против того, что какая-то аналитическая справка (от НАБУ) заменила уголовное производство по вашей квартире в центре Киева за 350 тыс. долларов… Но лучше поздно, чем никогда, – это производство зарегистрировано, и я жду, чем оно закончится», – заявил в словесной перепалке с нардепом прокурор Холодницкий. И добавил, что указанные в декларации доходы Лещенко «не позволяют приобрести квартиру в центре Киева».

Дело будет расследовано и пойдет в суд. Или следователь НАБУ с конкретной фамилией его закроет в связи с отсутствием состава преступления. Но тогда под суд пойдет именно этот конкретный следователь. Так что перспективы очень интересные. Мы в любом случае в выигрыше. Либо депутат раскроет источники дохода, либо он будет наказан за непонятные схемы, либо НАБУ станет чище. Украина начинает и выигрывает, как в шахматах. Самое интересное, что именно по этому сценарию события должны были развиваться с самого начала. Есть государственный служащий высокого ранга с задекларированными доходами. Есть у него недвижимость, которая явно не по средствам. И есть антикоррупционные органы, которые как раз этим должны заниматься.

Дело, без шуток, серьезное. Оправдания в стиле «деньги дали разные женщины» не работают даже в провинциальном райотделе. Потому что если узаконить такой формат декларирования доходов, то вообще е-декларации теряют смысл. Нужны показания этих женщин – когда и сколько давали. Под какой процент и на какой срок. Потому что беспроцентный займ для рядового гражданина – это дар судьбы. Для чиновника или депутата – факт коррупции. Без шуток – если банк дает кредит под процент, а депутат берет деньги в долг без процентов – это получение выгоды. С его должностью автоматически уголовное дело. Плюс, скидка почти на два миллиона гривен от застройщика – это что было? Акция «подари два миллиона депутату и спит спокойно» или всех покупателей так порадовали? Тоже повод для уголовного дела о коррупции.

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Ну и самое важное – кредиторов тоже стоило расспросить про источник денег. Где и как заработали? Уплатили ли налоги? Вы подкупаете народного депутата беспроцентной ссудой, чего вы ждали от государственных органов? Слепоты? Про застройщика с его скидками умышленно для борца с коррупцией отдельный вопрос – что же за грехи толкают на такие расходы? Или сделал скидку Лещенко и теперь никто не тронет? Очень интересно получается в таком случае. Для справки – застройщиком является компания «Промышленные инвестиции», она входит в орбиту влияния Иван Фурсина и Дмитрия Фирташа. Чем дальше, тем веселее, правда? Как будто мало нам было ужина с Григоришиным.

Я ни с какого боку не являюсь адвокатом, прокурором или судьей. Но в этом деле нужно поставить точку. Если даже – нужно довести до финала. Да, это будет неприятно и некрасиво – но мы же хотим очищения власти? И все перед законом должны быть равными. Не важно, прикрываешь ты добычу янтаря или активно публично сражаешься с коррупцией. Все равны. Иначе по прецеденту завтра все чиновники будут объяснять свои покупки тем, что взяли в долг у знакомой женщины. Тогда и начинать этот процесс смысла не имело.

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