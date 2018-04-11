Болельщик Манчестер Сити из Танзании Амани Стэнли поставил жену на победу в матче чемпионата Англии с Манчестер Юнайтед и проиграл.

Африканский болельщик поставил жену на победу Манчестер Сити и проиграл, информирует svodka.net.

Фанат Амани Стэнли поспорил со своим другом, поддерживающим Манчестер Юнайтед. В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если Манчестер Сити не сумеет победить. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает The Sun.

Отмечается, что фанат поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим «красных дьяволов». В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если Сити не сумеет победить. Он также написал, что находится в здравом уме.

К 30 минуте матча, проходившего 7 апреля, Сити вел со счетом 2:0. Во втором тайме Поль Погба оформил дубль и сравнял счет, а точный удар Криса Смоллинга принес Юнайтед победу — 3:2.

Читайте: В Греции фанаты футбольного клуба захватили телевизионную студию

Сводка.нет - Новости Украины и Мира