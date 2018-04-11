Об этом сообщил The Informer.

Оказалось, что в моделях BMW 750d и M550d установлено программное обеспечение, занижающее реальные показатели выхлопов.

BMW заявила, что программное обеспечение, которое искажало показатели выхлопов, было установлено ошибочно. Так получилось, это вдруг, заверили регуляторов в компании.

BMW вынуждена будет поменять программное обеспечение в 11,4 тыс. своих автомобилях. Подобный скандал ранее произошел еще с одним немецким автопроизводителем. Volkswagen вынужден был отзывать 11 млн машин по всему миру и понес миллиардные убытки.

В компании Daimler сообщили, что в ее отношении немецкие прокуроры и Департамент юстиции США еще ведут расследование.

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