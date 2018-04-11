только на руководителей объектов наложен 1 тыс. 200 админвзысканий

" С 30 марта этого года начаты проверки объектов с массовым пребыванием людей, - торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением. Проверкам подлежат более 30 тыс. Таких объектов, - из которых более 4 тыс. - это ТРЦ, почти 2000 больниц и более 25 тыс. школ и детсадов ", - сообщил глава ДержНС Николай Чечеткин сегодня на заседании Кабинета министров.

По его данным, для проведения надзорных мероприятий только задействовано более 2 тыс. 300 работников ДержНС.

" На сегодня проверено 1 тыс. 319 объектов, из которых 937 - школьных и дошкольных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 - ТРЦ и объектов досуга", - рассказал Чечеткин.

Чечеткин подчеркнул, что во время проверок выявлено более 15 000 нарушений, из которых более 5000 устранялись в течение длительного времени.

" Худший состояние с выполнением предписаний сложился в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняются более 60% ранее предложенных мероприятий. Всего на руководителей объектов наложен 1 тыс. 200 админвзысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 -ТРЦ, дошкольных и школьных учреждений - 18, больниц - 3 ", - рассказал он.