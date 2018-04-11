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Глава харьковской "Батьківщини" Данилов давит на бизнес, чтобы завладеть им – "Стоп коррупции"
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11.04.2018 12:11
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Экс-нардеп и руководитель харьковской областной организации партии
"Батьківщина" Виталий Данилов предлагал харьковской
предпринимательнице Ольге Федоровой взять ее бизнес "под охрану", а
когда она отказалась, заявил, что отберет магазины, сообщила в
сюжете общественная организация "Стоп коррупции". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Виталий Данилов
дважды был народным депутатом Украины Фото: sport.ua
.Предпринимательница рассказывает, как к ней в магазин пришли
вооруженные люди и потребовали ежегодно отдавать определенную сумму
денег."Когда женщина отказалась, ее начали откровенно запугивать.
По словам Ольги, ее бизнес хочет прибрать к рукам Виталий
Богданович Данилов, народный депутат VI и VII созывов от Блока Юлии
Тимошенко, который сейчас возглавляет ячейку этой партии в
Харьковской области", – говорится в сюжете.Федорова
рассказала, что проблемы у нее начались после того, как она
отказалась платить за "крышевание"."Данилов мне сказал: давай,
пожалуй, мы возьмем тебя под охрану, я и моя группа людей будем
следить за тем, чтобы тебя никто не трогал, ты будешь говорить, что
работаешь под киевскими. Их группа называлась так
тогда", – заявила она.В сюжете отмечают, что "киевскими"
в Харькове называют членов одной из организованных преступных
группировок."Уже несколько лет подряд Данилов мешает работать
предпринимателям, которые не захотели ему подчиняться", –
заявили журналисты "Стоп коррупции".ВИДЕОВидео: Стоп Корупції /
YouTube Виталий Данилов дважды был народным депутатом – по
списку Блока Юлии Тимошенко в Раде VI созыва и "Батьківщини" VII
созыва. С 2002-го по 2006 год был депутатом Харьковского горсовета.
Занимал должности вице-президента футбольного клуба "Металлист" и
президента ФК "Харьков". Восемь лет – с 2008-го по
2016-й – был президентом футбольной Премьер-лиги. Сейчас
возглавляет харьковскую областную организацию ВО
"Батьківщина".Общественная организация "Стоп коррупции" создана в
конце 2014 года, объединяет расследовательскую журналистику,
юридическую поддержку и правовую защиту граждан от коррупции.
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