«Орбанизация» Восточной Европы ещё больше усилит давление на ЕС — притом что он и без того очень ограничен в свободе действий из-за очень сложных правил голосования при принятии общеевропейских решений.

Виктор Орбан подчинил себе всю страну и превратил Венгрию в «фюрерскую демократию», которая противостоит «захватчикам» из Брюсселя, мигрантам и действиям канцлера Германии. Однако у политики «орбанизации» есть свои последователи в Восточной Европе, главной из которых является Польша, что в итоге может стать началом конца Европейского союза, информирует svodka.net.

История Венгрии, по сути, — это история управления извне. Как пишет Die Welt, территория, на которой живёт венгерский народ, на протяжении столетий была полем боя между Османской империей и империей Габсбургов. Также можно вспомнить немцев, захвативших Венгрию во времена Третьего рейха, а также СССР, который принёс на венгерскую землю коммунизм. Как отмечает автор статьи, ощущение, что их кто-то подавляет, и стремление противостоять этому давлению стало важной частью национальной психологии венгров.

И именно следовательно на политической авансцене появился Виктор Орбан. Лидер партии «Фидес» как никто другой мастерски умеет будить в своих соотечественниках негодование в отношении «захватчиков» из Брюсселя, арабских мигрантов, угрожающих христианству, и действий немецкого канцлера, которая якобы открыла границы и пригласила в Европу половину мира. Однако, отмечает Die Welt, при этом Орбан забывает, что русские далеко не всегда относились к венграм хорошо, и всячески заигрывает с российским президентом Владимиром Путиным, нисколько не смущаясь, что тем самым злит своих официальных партнёров по ЕС и НАТО.

«В Венгрии давно уже нет и намёка на настоящие политические дебаты. Орбан подчинил себе всю страну и превратил её в «фюрерскую демократию», как это сформулировал венгерский политолог Андрас Кересени. С такой проблемой столкнулась не только Венгрия: «модель Орбана» типична для всех европейских стран. Победа придаст ему ещё больше сил в стремлении экспортировать эту модель по всей Европе», — пишет немецкое издание.

Читайте: Озвучена главная проблема в языковом скандале между Украиной и Венгрией

И у данной модели есть свои последователи, главными из которых являются Польша и другие страны Вышеградской группы. Варшава, по мнению автора статьи, по сути, уже идёт «венгерской тропой», поскольку право-консервативное правительство уже давно рассорилось с Европейской комиссией. Суть конфликта состоит в том, что Ярослав Качиньский стремится перестроить Польшу в соответствии с собственными представлениями и старается ликвидировать ненужные ему элементы демократии, так же как вёл себя несколько лет назад Орбан.

«Орбанизация» Восточной Европы ещё больше усилит давление на ЕС — притом что он и без того очень ограничен в свободе действий из-за очень сложных правил голосования при принятии общеевропейских решений. Если после выборов в Венгрии усилится Восточный блок в рамках ЕС, то ему может быть уготована судьба ООН. Когда вместе собираются слишком много стран, имеющих различные ценности, их сотрудничество рискует свестись к бесполезному дискуссионному клубу. Можно даже сказать больше: Виктор Орбан готовится к тому, чтобы стать могильщиком ЕС. Бедная Венгрия, бедная Европа! Она рискует рухнуть под натиском малодушия», — заключает автор статьи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира