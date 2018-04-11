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Кабмин решил создать координационный совет по внедрению реформ в ТЭК
11.04.2018 12:18

Кабмин решил создать координационный совет по внедрению реформ в ТЭК

Кабинет министров Украины решил создать координационный совет по внедрению реформ в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).

Соответствующее предложение правительство поддержало на заседании в среду.

В совет войдут премьер-министр Украины (глава), первый вице-премьер, вице-премьер, первый замглавы комитета Рады по ТЭК, министр энергетики, министр финансов, министр юстиции.

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Кроме того, в совет по согласию могут входить глава НКРЭКУ, член набсовета "Нафтогаза", член набсовета ПАО "МГУ", директор секретариата Энергетического сообщества, посол США в Украине, глава представительства ЕС в Украине, глава представительства ЕБРР в Украине, директор ВБ по делам Украины, постоянный представитель МВФ в Украине.

В ходе рассмотрения вопроса, Кабмин также поддержал предложение министра энергетики Игоря Насалика по включению в состав совета представителя Администрации президента Владимира Клавдиева.

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