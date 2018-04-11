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СБУ и НАБУ разоблачили на взятке замглавы прокуратуры Винницкой области
11.04.2018 12:19
Чиновник требовал $6 тыс за закрытие уголовного производства по делу о самовольном захвате 50 га земель сельхозназначения, сообщили в СБУ. Замглавы прокурора и двух посредников задержали после получения взятки Фото: ssu.gov.ua В спецслужбе сообщили, что прокурор требовал $6 тыс. за закрытие уголовного производства по делу о самовольном захвате 50 га земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.Заместителя руководителя прокуратуры и двух посредников задержали по месту их жительства после получения всей суммы взятки.Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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