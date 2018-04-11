Чиновник требовал $6 тыс за закрытие уголовного производства по
делу о самовольном захвате 50 га земель сельхозназначения, сообщили
в СБУ. Замглавы прокурора и двух посредников задержали после
получения взятки Фото: ssu.gov.ua В спецслужбе сообщили, что
прокурор требовал $6 тыс. за закрытие уголовного производства по
делу о самовольном захвате 50 га земель сельскохозяйственного
назначения в одном из районов Винницкой области.Заместителя
руководителя прокуратуры и двух посредников задержали по месту их
жительства после получения всей суммы взятки.Уголовное производство
осуществляется по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного
кодекса Украины.
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