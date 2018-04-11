В Танзании болельщик футбольного клуба "Манчестер Сити" Амани Стэнли поспорил на победу в матче чемпионата Англии с Манчестер Юнайтед, поставив свою супругу. Об этом сообщает The Sun .

Фанат поспорил со своим другом Шилла Тони, который поддерживает "красных дьяволов". Они заключили договор, в котором было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю в том случае, если Манчестер Сити не сможет победить. Также он добавил, что находится в здравом уме.

Сначала, к 30 минуте матча Манчестер Сити побеждал со счетом 2:0. Но уже во втором тайме Поль Погба оформил дубль и сравнял счет. Благодаря точному удару Криса Смоллинга Манчестер Юнайтед выиграл со счетом 3:2.

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