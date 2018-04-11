Украинскому Кабмину часто предлагали признать документы, которые выдают террористы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает со ссылкой на .

Замминистра напомнил, что, согласно закону о деоккупации Донбасса, все распоряжения, законы и постановления, изданные террористами "ДНР" и "ЛНР", недействительны для граждан Украины как на оккупированной, так и на украинской территории.

"Если помните, был такой веселый персонаж Моторола, он покатался немного на лифте. Показывали квартиру, где он проживал. Хозяин квартиры находится на нашей территории, и он узнал собственное жилье. Люди действительно теряют жилье. Мы надеемся, что мы вернем эти территории и суверенитет будет возобновлен. Этот закон на законодательном уровне установил, что не будут признаваться никакие документы, которые прошли через так называемые оккупационные администрации", - подчеркнул Грымчак.

По словам чиновника, гуманитарные организации за последние 2-3 года предлагали украинскому правительству признавать документы, которые выдают оккупационные администрации - об образовании, рождении, смерти, браке.

"После признания администраций оккупационными согласно законодательству два документа будут признаваться на нашей территории - это документ о рождении и документ о смерти", - заключил он.

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