ПАО «Укргаздобыча», владеющая вторым в Украине работающим НПЗ, не поддерживает инициативу ПАО «Укртатнафта» о введении квот и пошлин на импорт бензина и дизельного топлива. Об этом говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), членом которой является «Укргаздобыча», сообщает специализированный портал enkorr.

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«Мы выступаем за поддержку легальных украинских производителей нефтепродуктов, но без создания повсеместных квот или дискриминационных пошлин. Компания не приемлет торговых барьеров для всех источников импорта и искажения честной конкуренции», — цитирует НАУ слова коммерческого директора УГД Сергея Федоренко.

Топ-менеджер «Укргаздобычи» добавил, что компания выступает за обеспечение энергетической безопасности страны путем диверсификации источников поставки и поддержки внутренних производителей, как это закреплено в Энергетической стратегии Украины и постановлениях правительства. В то же время, по словам С.Федоренко, не должны нарушаться принципы рыночной экономики и свободной торговли, равного доступа всех игроков рынка к источникам снабжения и сбыта товара.

НАУ отмечает, что в прошлом году отдельные члены Ассоциации начали постоянные закупки украинских нефтепродуктов. Наибольшим спросом, по информации отраслевой ассоциации, пользуется топливо Шебелинского завода, которое реализуется на открытых торгах, как по разовым, так и «формульным» контрактам. С марта 2018 г. столичная сеть АЗС KLO заключила контракт по продвижению топлив производства «Укргаздобычи» под новым брендом Shebel.

НАУ отмечает, что остальные члены Ассоциации также готовы активизировать работу с украинскими производителями топлива при условии адекватной ценовой политики и гарантий выполнения своих обязательств со стороны НПЗ

«Для наращивания своей доли на рынке «Укртатнафте» необходимо обеспечить комфортные и гибкие условия для покупателей нефтепродуктов, внедрить систему электронных торгов, предложить условия, гарантирующие получение топлива в объеме и ценах, оговоренных при заключении договоров. Компании нужно поэтапно зарабатывать доверие операторов рынка», — резюмирует президент Ассоциации Дмитрий Кулик.

Как сообщал enkorr, крупнейший украинский НПЗ «Укртатнафта» требует ввести квоты на беспошлинный импорт бензинов и ДТ с 1 мая. Для бензина и ДТ российского и белорусского производства «Укртатнафта» просит ввести квоты в 3 этапа, постепенно снижая их до 30% украинского рынка (с мая — 50%, июля — 40%, октября — 30%). Для топлива других стран компания просит сразу с 1 мая 2018 г. установить квоту на уровне 30%.

Эта инициатива вызвала критику в экспертных и отраслевых кругах. В частности, в «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что введение квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли.

«Нефтегазовая ассоциация Украины» призвала Межведомственную комиссию при Минэкономразвития отклонить требование «Укртатнафты» по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот и не допустить монополизации рынка.

Кроме того юристы, в частности партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Анжела Махинова, отмечает, что поданное «Укртатнафтой» заявление является несостоятельным и противоречит украинскому законодательству и правилам ВТО.

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