Мигранты направлялись в Европу на трех лодках

В течение ночи двое судов, одно из которых принадлежит неправительственной организации, провели три операции по спасению мигрантов, направлявшихся в Европу на двух небольших и одной большой лодке, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Италии.

Количество мигрантов, прибывающих в Италию, начиная с июля, уменьшилось на две трети, после того как правительство в Триполи объявил войну перевозчикам нелегальных мигрантов.