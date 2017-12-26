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У берегов Италии спасли более 250 мигрантов
26.12.2017 17:30
У берегов Италии спасли более 250 мигрантов
Мигранты направлялись в Европу на трех лодках
Более 250 мигрантов были спасены в Средиземном море в течение ночи на вторник, 26 декабря.
У берегов Италии спасли более 250 мигрантов Фото: moas.eu

В течение ночи двое судов, одно из которых принадлежит неправительственной организации, провели три операции по спасению мигрантов, направлявшихся в Европу на двух небольших и одной большой лодке, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Италии.

Количество мигрантов, прибывающих в Италию, начиная с июля, уменьшилось на две трети, после того как правительство в Триполи объявил войну перевозчикам нелегальных мигрантов.

Напомним, что и талийськи прокуроры инициировали расследование гибели 26 женщин из Нигерии, чьи тела были обнаружены в лодке мигрантов у берегов Италии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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