|У берегов Италии спасли более 250 мигрантов
|26.12.2017 17:30
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Мигранты направлялись в Европу на трех лодкахБолее 250 мигрантов были спасены в Средиземном море в течение ночи на вторник, 26 декабря.
Фото: moas.eu
В течение ночи двое судов, одно из которых принадлежит неправительственной организации, провели три операции по спасению мигрантов, направлявшихся в Европу на двух небольших и одной большой лодке, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Италии.
Количество мигрантов, прибывающих в Италию, начиная с июля, уменьшилось на две трети, после того как правительство в Триполи объявил войну перевозчикам нелегальных мигрантов.
Напомним, что и талийськи прокуроры инициировали расследование гибели 26 женщин из Нигерии, чьи тела были обнаружены в лодке мигрантов у берегов Италии.
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