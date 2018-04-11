С 11 апреля мобильный оператор «Киевстар» ввел ограничение скорости для передачи данных в 4G в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В компании объяснили свое решение «политикой справедливого пользования сетевыми ресурсами», равноправного доступа к качественному мобильному интернету и защитой абонентов от дискриминации. Согласно статистике, 0,5% абонентов использует аномально большие объемы мобильного интернета — больше 100 тыс Мб ежемесячно. Таким образом данные абоненты перегружают сеть оператора, в результате чего скорость интернета у остальных абонентов существенно замедляется.

Помимо этого было отмечено, что 6 гигабайт мобильного трафика будет довольно для 7-часового просмотра видео, либо для прослушивания музыки в течение 82 часов. Мобильный оператор убежден, что ограничение скорости в 1,8 Мбит/с никак не повлияет на качество пользования популярными мобильными сервисами, такими как мессенджеры, серфинг в браузере и даже трансляция видео. Кроме того, подавляющие большинство абонентов «Киевстара» не могут израсходовать в месяц 100 тыс Мб трафика, следовательно введенные изменения вовсе останутся для них незаметными.

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