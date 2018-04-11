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Следком РФ открыл дело против начальника спасателей, тушивших пожар в Кемерово
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11.04.2018 12:27
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Следственный комитет РФ считает, что в результате халатных действий
начальника караула пожарно-спасательной части № 2 первого отряда
федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Сергея
Генина в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло не менее
37 человек. Пожар в Кемерово произошел 25 марта Фото: EPA Дело
открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293
Уголовного кодекса РФ (халатность)."По версии следствия, при
тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Генин, являясь
командиром звена газодымозащитной службы, вместе с командиром
отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части №2
Александром Малышенко и очевидцем происходящего Ананьевым
зашли в горящее здание через западный вход", – говорится
в сообщении.В Следкоме заявили, что Ананьев сообщил пожарным о
большом количестве людей в кинотеатре и показал, что быстрее только
туда можно добраться по лестнице."Генин, как полагает следствие,
проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися
планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив
свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу,
находящемуся в юго-восточной части торгового центра. При этом
Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными
актами беспрекословно проследовали за своим командиром. Дойдя до
четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин
и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в
непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно
проследовали на четвертый этаж. В результате ими было утрачено
время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации
людей", – говорится в сообщении.В Следкоме считают, что в
результате халатных действий Генина погибло не менее 37 человек,
находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале №2 ТРЦ
"Зимняя вишня".В доме Генина проводятся обыски, в ближайшее время
его планируют поймать.Пожар в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком
РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение
смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц;
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного
кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь
человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя
вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО
"Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя
компании "Системный интегратор", установившей систему
противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника
этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина,
генерального директора компании – собственника сгоревшего
здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного
строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.28
марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца Полозиненко,
заявлявшего о своей невиновности. На этот же срок арестованы
Судденок, Соболев, Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова.
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