Следственный комитет РФ считает, что в результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части № 2 первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Сергея Генина в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло не менее 37 человек. Пожар в Кемерово произошел 25 марта Фото: EPA Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность)."По версии следствия, при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, вместе с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части №2 Александром Малышенко и очевидцем происходящего Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход", – говорится в сообщении.В Следкоме заявили, что Ананьев сообщил пожарным о большом количестве людей в кинотеатре и показал, что быстрее только туда можно добраться по лестнице."Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра. При этом Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными актами беспрекословно проследовали за своим командиром. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на четвертый этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей", – говорится в сообщении.В Следкоме считают, что в результате халатных действий Генина погибло не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале №2 ТРЦ "Зимняя вишня".В доме Генина проводятся обыски, в ближайшее время его планируют поймать.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев, Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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