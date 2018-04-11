|Российский рубль рекордно обвалился
|11.04.2018 12:27
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Курс рубля к доллару опустился до минимума за полтора годаУтром 11 апреля биржевой курс евро к рублю на торгах Московской бирже превысил 80 рублей впервые с марта 2016 года.
Фото: EPA/UPG
Максимальная цена покупки достигала 80,4 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,88 руб, - сообщают Ведомости.
Курс доллара достигал 64,77 руб - впервые за полтора года. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб.
Курс российской валюты по отношению к иностранным продолжает снижаться третий день на фоне новых санкций США против российских бизнесменов и компаний.
По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские бизнесмены потеряли $ 16 млрд в первые дни после санкций.
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