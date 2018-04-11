Погода, Новости, загрузка...
Российский рубль рекордно обвалился
11.04.2018 12:27
Российский рубль рекордно обвалился
Курс рубля к доллару опустился до минимума за полтора года
Утром 11 апреля биржевой курс евро к рублю на торгах Московской бирже превысил 80 рублей впервые с марта 2016 года.
Российский рубль рекордно обвалился Фото: EPA/UPG

Максимальная цена покупки достигала 80,4 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,88 руб, - сообщают Ведомости.

Курс доллара достигал 64,77 руб - впервые за полтора года. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб.

Курс российской валюты по отношению к иностранным продолжает снижаться третий день на фоне новых санкций США против российских бизнесменов и компаний.

По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские бизнесмены потеряли $ 16 млрд в первые дни после санкций.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить