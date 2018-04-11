Одна из "ангелов" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, которая в декабре 2017 года сообщила о своей второй беременности, не скрывает свое положение и с удовольствием демонстрирует изменившееся тело.

Южноафриканская супермодель опубликовала в своем Instagram-аккаунте, который насчитывает 12 миллионов подписчиков, откровенный снимок без одежды на шестом месяце беременности.

"Ангел" Victoria’s Secret считает, что материнство меняет женщину в лучшую сторону.

"Тело расцветает. Путь между духовным и физическим… разве женщины не удивительны?! #6месяцев", - подписала снимок Кэндис.

Стоит отметить, что поклонники оценили фото по достоинству и восхищаются фигурой и подтянутым телом модели.

Напомним, Свейнпол в июле станет матерью во второй раз - у модели есть годовалый сын Анака Николи. Сейчас она тайже ожидает сына.

Как сообщал svodka.net, известная модель размера plus-size Эшли Грэм предстала в очень откровенном образе в видеоролике для Sports Illustrated. Видео было обнародовано в Instagram-аккаунте издания.

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